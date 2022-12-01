الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة على نايل سات

قناة الكاس
قناة الكاس

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة على نايل سات لمشاهدة مباراة المغرب وكندا من الكلمات البحثية الأكثر اهتمامًا خلال الساعات الأخيرة، حيثُ يترقب عشاق كرة القدم المباراة القوية والحاسمة لحصد لقب التأهل لدور الـ16 من مجموعات كأس العالم قطر 2022، بين المنتخبين (المغرب وكندا) والمرتقب انطلاقها في الخامسة من مساء اليوم. 

وارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة الكاس القطرية نايل سات الناقلة لمباراة المغرب وكندا كاس العالم 2022 مباراة كندا ضد المغرب في كأس العالم 2022 وقنوات الناقل، بالإضافة إلى مباريات الدور الثالث من دور المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر ، يواجه المنتخب الكندي نظيره المغربي ضمن مباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضا بلجيكا وكرواتيا.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة على نايل سات لمشاهدة مباراة المغرب وكندا

وتزامنًا مع عمليات البحث المتكررة عن تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة على نايل سات لمشاهدة مباراة المغرب وكندا.. تستعرض «الدستور» تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة على نايل سات لمشاهدة مباراة المغرب وكندا خلال السطور التالية:

مباراة المغرب وكندا القناة المفتوحة

ويتم بث مباراة المنتخب الكندي ضد نظيره المنتخب المغربي ضمن مباريات الدور الثالث من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022 من خلال القنوات التي لها حقوق البث لهذه البطولة ومنها:

  • قنوات بي إن سبورت القطرية (beIN Sports MAX).
  • قنوات الكأس الرياضية القطرية (Alkass EXTRA One HD).
  • القنوات المغربية الأرضية.

 

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة على نايل سات

  • القمر الصناعى: نايل سات
  • التردد: 11919.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل التصحيح: ¾.

مونديال 2022.. تردد قناة بى إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وكندا

مواعيد مباريات اليوم الخميس في كأس العالم 2022 والدوري المصري والقنوات الناقلة

تردد قناة الكأس القطرية عرب سات

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 12245.
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترمير: 27500.
  • معدل التصحيح: ¾.

 

تردد قناة الكاس extra one نايل سات

  • القمر الصناعي: سهيل سات.
  • التردد: 10770.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل التصحيح: ¾.
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المنصورة الجديدة

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