الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لمدة 5 أيام.. افتتاح أول مهرجان للزيتون المصرى بحديقة الأورمان

مهرجان الزيتون
مهرجان الزيتون

افتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الخميس، أول مهرجان للزيتون المصرى بالقاهرة، والذي تستضيفه حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، وتستمر فعالياته لمدة 5 أيام، تحت شعار "من مصر لكل الدنيا".

وتقام الفعاليات برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبحضور بعض مديري المعاهد وقيادات وزارة الزراعة، ومشاركة عدد من العارضين من مصر والدول العربية المختلفة.

وتفقد "سليمان" و "عزوز" يرافقهما عدد من قيادات الوزارة، ومديري المعاهد البحثية المعنية، أجنحة المهرجان، حيث التقوا بالعارضين، مؤكدين أهمية هذا الحدث، في تنمية صناعة الزيتون في مصر.

ويأتي المهرجان بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية ومعهدى بحوث تكنولوجيا الأغذية ومعهد بحوث البساتين ومركز بحوث الصحراء والمركز القومى للبحوث، حيث يشمل معرضا لتسويق المنتجات والصناعات القائمة على الزيتون، فضلًا عن عدد من الفاعليات والندوات العلمية، ومحاضرات للباحثين والخبراء في مجال صناعة الزيتون، فضلا عن عدد من الأنشطة الفنية والترفيهية.

ويعد هذا الحدث، أول مهرجان دولي للزيتون في مصر، استجابة لتوجهات القيادة السياسية، بتنمية هذا القطاع، واستعراض الفرص الاستثمارية فيه، وزيادة القيمة المضافة له، والوصول بأعداد أشجار الزيتون إلي 70 مليون شجرة، فضلًا عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبني مشروع زراعة 100 مليون شجرة زيتون في مصر، ودعم منظومة التصنيع الغذائي.

ويستهدف المهرجان أيضًا، جذب الزوار من مختلف المناطق والوجهات المصرية والدولية للمشاركة والتعرف على إنتاج مصر من مختلف أنواع الزيتون، وتبادل الخبرات في هذا المجال، بهدف تنميته والنهوض به، حيث يعد فرصة للعاملين في هذا المجال، للالتقاء واستعراض التجارب المتميزة في هذا المجال.

-سليمان عزوز يفتتحان اول مهرجان للزيتون مصر مصرية

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وائل لطفي

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