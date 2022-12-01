الرئيس السيسى فى جولة تفقدية بمدينة المنصورة الجديدة

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجولة تفقدية في مدينة المنصورة الجديدة، تفقد خلالها كورنيش المدينة.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، وكان برفقته رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

مسابقة في كل الأنشطة على مستوى مختلف المحافظات

ووجه الرئيس السيسي، خلال جولته وتفقده معروضات ومشغولات يدوية ورسومات لأصحاب المواهب الفنية، بعمل مسابقة في كل الأنشطة على مستوى مختلف المحافظات، لعرض جميع الأنشطة الموجودة في تلك المحافظات من الرسم والنحت والتمثيل وجميع المشروعات الأخرى.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة: نحتفل معًا بمدينة جديدة تزين دلتا مصر الطيبة الأصيلة، وقد رُوعي فيها كل متطلبات التحديث والتطوير اللازمة للمستقبل، كما تم تنفيذها طبقًا لتخطيط علمي دقيق ومدروس، وبمعدلات تنفيذ غير مسبوقة لبناء مجتمع متكامل.

وأضاف: "يأتي افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية، في الدلتا والصعيد والقناة، "متابعا: "بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية، بل ضرورة قصوى في ضوء هذه الزيادة السكانية المضطربة".

مدينة المنصورة الجديدة "درة الدلتا"

يبلغ إجمالي مساحة مدينة المنصورة الجديدة "درة الدلتا" 7200 فدان، وتستوعب مدينة المنصورة الجديدة حوالي 700 ألف نسمة.

ويجري تنفيذ مدينة المنصورة الجديدة على 4 مراحل متتالية، وتضم مدينة المنصورة الجديدة مشروعات الإسكان الاجتماعي من خلال 58 عمارة سكنية بإجمالي 1392 وحدة سكنية.

كما تضم مشروع سكن مصر الموجه للطبقة المتوسطة من خلال 196 عمارة بإجمالي 4704 وحدات سكنية، ومشروع جنة مصر "الإسكان الفاخر" من خلال 468 عمارة بإجمالي 11232 وحدة سكنية.

وتضم مشروع الفيلات بعدد 1149 فيلا إجمالي 2103 وحدات تغطي جميع أنواع الفيلات ومساحات مختلفة متصلة ومنفصلة.