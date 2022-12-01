الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

البلالايكا الروسية تبهر الجمهور المصري.. تعرف على التفاصيل

فرقة روسية
فرقة روسية

نظم البيت الروسي بالقاهرة (المركز الثقافي الروسي) احتفالية موسيقية لفرقة "جراد – كفارتيت" برئاسة الفنان / اندري انتيبوف من مدينة سان بطرسبورج، حيث قدمت الفرقة برنامجا موسيقيا متنوعا للفولكلور والموسيقى الروسية الشعبية بإستخدام الآلات الموسيقية القديمة، وأشهرهم "ألة البلالايكا"، وهي من أشهر الآلات الموسيقية الشعبية في روسيا، فهي تتمتع بشعبية كبيرة.

وبدأت الألة تظهر في بدايات القرن الــ 18، ومع ألة البلالايكا شارك أيضا آلة "بلالايكا – كونتراباص"، وآلة "الاوكورديون"، جاء العرض الموسيقي الممتع والمبهر مصحوبا بأداء درامي وتعبيري مميز لأعضاء الفرقة، حيث تألق كل من "جينادي بيلوف" على آلة البلالايكا، و"الكسندر سوشنيكوف" على آلة الأوكورديون، واولجا يفستافيفا" على آلة الدومرا، و"اندري انتيبوف" على آلة البلالايكا – كونتراباص، بمشاركة مغني الأوبرا من مسرح مارينسكي "دينيس بيجانسكي" الذي قدم مجموعة من الأغاني الروسية الشعبية بصوت أوبرالي حاز إعجاب الحضور.

وصرح رئيس الفرقة أندري انتيبوف: إننا سعداء بتقديم عرضا جديدا أمام الجمهور المصري، بعد أن قدمنا في العام الماضي عرضا كبيرا للفرقة الأم "بيسكويت"، واليوم نشارك بالفرقة المصغرة الرباعية "جراد – كفارتيت" التي تأسست عام 2006، واسعدنا الترحيب المصري والجمهور الذواق للموسيقى في القاهرة، ورغبتهم في التعرف على الموسيقى الشعبية الروسية.

من جانبه رحب مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بفرقة "جراد – كفارتيت" مؤكدا أن الجمهور الروسي والمصري استمتعوا معا بالموسيقى الشعبية الروسية، والأداء الراقي لأعضاء الفرقة.

وأكد جاتين أن فرقة "جراد – كفارتيت" وفرقة "بيسكويت" العام الماضي أصبح لهما شعبية كبيرة في القاهرة، والجمهور المصري سوف ينتظرهم دائما، لكونهم يتميزون بتقديم الموسيقى الشعبية الروسية بشكل عصري.

"جراد – كفارتيت" وفرقة "بيسكويت" العام الماضي أصبح لهما شعبية كبيرة في القاهرة، والجمهور المصري سوف ينتظرهم دائما، لكونهم يتميزون بتقديم الموسيقى الشعبية الروسية بشكل عصري.

الآلات الموسيقية الشعبية الالات الموسيقية البيت الروسي البيت الروسى بالقاهرة الجمهور المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

جولة لممثلى 140 شركة سياحة ألمانية بالقاهرة والغردقه استعدادًا لصيف 2023

غدا.. قطع الكهرباء عن مدينة بنها 3 ساعات للصيانة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

اتهامات ضمنية لروسيا.. هل تنجح إسبانيا فى حل لغز الرسائل المفخخة؟

طرح عدد من المناقصات والمزايدات العلنية العامة فى الإسكندرية

الصور الأولى من افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى