البلالايكا الروسية تبهر الجمهور المصري.. تعرف على التفاصيل

نظم البيت الروسي بالقاهرة (المركز الثقافي الروسي) احتفالية موسيقية لفرقة "جراد – كفارتيت" برئاسة الفنان / اندري انتيبوف من مدينة سان بطرسبورج، حيث قدمت الفرقة برنامجا موسيقيا متنوعا للفولكلور والموسيقى الروسية الشعبية بإستخدام الآلات الموسيقية القديمة، وأشهرهم "ألة البلالايكا"، وهي من أشهر الآلات الموسيقية الشعبية في روسيا، فهي تتمتع بشعبية كبيرة.

وبدأت الألة تظهر في بدايات القرن الــ 18، ومع ألة البلالايكا شارك أيضا آلة "بلالايكا – كونتراباص"، وآلة "الاوكورديون"، جاء العرض الموسيقي الممتع والمبهر مصحوبا بأداء درامي وتعبيري مميز لأعضاء الفرقة، حيث تألق كل من "جينادي بيلوف" على آلة البلالايكا، و"الكسندر سوشنيكوف" على آلة الأوكورديون، واولجا يفستافيفا" على آلة الدومرا، و"اندري انتيبوف" على آلة البلالايكا – كونتراباص، بمشاركة مغني الأوبرا من مسرح مارينسكي "دينيس بيجانسكي" الذي قدم مجموعة من الأغاني الروسية الشعبية بصوت أوبرالي حاز إعجاب الحضور.

وصرح رئيس الفرقة أندري انتيبوف: إننا سعداء بتقديم عرضا جديدا أمام الجمهور المصري، بعد أن قدمنا في العام الماضي عرضا كبيرا للفرقة الأم "بيسكويت"، واليوم نشارك بالفرقة المصغرة الرباعية "جراد – كفارتيت" التي تأسست عام 2006، واسعدنا الترحيب المصري والجمهور الذواق للموسيقى في القاهرة، ورغبتهم في التعرف على الموسيقى الشعبية الروسية.

من جانبه رحب مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بفرقة "جراد – كفارتيت" مؤكدا أن الجمهور الروسي والمصري استمتعوا معا بالموسيقى الشعبية الروسية، والأداء الراقي لأعضاء الفرقة.

وأكد جاتين أن فرقة "جراد – كفارتيت" وفرقة "بيسكويت" العام الماضي أصبح لهما شعبية كبيرة في القاهرة، والجمهور المصري سوف ينتظرهم دائما، لكونهم يتميزون بتقديم الموسيقى الشعبية الروسية بشكل عصري.

"جراد – كفارتيت" وفرقة "بيسكويت" العام الماضي أصبح لهما شعبية كبيرة في القاهرة، والجمهور المصري سوف ينتظرهم دائما، لكونهم يتميزون بتقديم الموسيقى الشعبية الروسية بشكل عصري.