«طب كفر الشيخ» تنظم ندوة التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة الإنسان

نظمت كلية الطب بجامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها على صحة الإنسان، بعنوان "التغيرات المناخية وآثارها على صحة الإنسان"، وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل الجامعة للتغيرات المناخية والتوعية بمؤتمر المناخ COP 27.

وتأتي الندوة في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها الجامعة بإشراك الطلاب في الندوات والمحاضرات وورش العمل المتعلقة بقضايا التغيرات المناخية لرفع الوعي بمخاطر وتأثيرات التغييرات المُناخية على البيئة والإنسان وما تمثله من عوائق في تحقيق النمو الاقتصادي وكيفية مواجهة هذه التحديات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

حضر الندوة عدد من عمداء الكليات والوكلاء وممثلين لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، وحاضر في الندوة الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور وائل الفقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمنت الندوة المحاور الآتية: شرح ما يحدث في العالم الآن من تغيرات مناخية و أسبابها، تأثير هذه التغيرات على صحة الإنسان النفسية والجسدية، كيفية التغلب على التغيرات المناخية على مستوى الأفراد و المجتمعات، تفعيل توصيات مؤتمر المناخ كوب ٢٧ و الذى أقيم فى شرم الشيخ.

واستفاضت الندوة في شرح وتوضيح الأهداف العامة والخاصة لنشر الوعي بتغيرات المناخ، وتناولت تعريف التغير المناخي وأسبابه الطبيعية والبشرية وتأثيره على مصر وعلى الصحة العامة للإنسان.

كما تم مناقشة دور تعزيز النظم الصحية وأثره في التصدي لتهديدات التغير المناخي ومدى تأثر القطاع الصحي بتلك التغيرات.

وأفضت الندوة لعدة توصيات مقترحة للتعامل مع التغيرات المناخية منها التخفيف من الانبعاثات والتكيف و التعامل مع الآثار والخسائر وترشيد استهلاك الكهرباء، واستخدام السيارات الكهربية وإعادة تدوير واستخدام النفايات وعمل حملات توعوية مكثفة لرفع درجات التوعية والتأهب ورصد الأمراض الناشئة بالطب الوقائي ومراقبة جودة الماء والهواء والغذاء والرصد البيئي والمعملي لملوثاتهم ومكافحة نواقل الأمراض وتقييم الصحة البيئية وسلامة الغذاء.