الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«طب كفر الشيخ» تنظم ندوة التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة الإنسان

الندوة
الندوة

نظمت كلية الطب بجامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها على صحة الإنسان، بعنوان "التغيرات المناخية وآثارها على صحة الإنسان"، وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل الجامعة للتغيرات المناخية والتوعية بمؤتمر المناخ COP 27.

وتأتي الندوة في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها الجامعة بإشراك الطلاب في الندوات والمحاضرات وورش العمل المتعلقة بقضايا التغيرات المناخية لرفع الوعي بمخاطر وتأثيرات التغييرات المُناخية على البيئة والإنسان وما تمثله من عوائق في تحقيق النمو الاقتصادي وكيفية مواجهة هذه التحديات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

حضر الندوة عدد من عمداء الكليات والوكلاء وممثلين لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، وحاضر في الندوة الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور وائل الفقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمنت الندوة المحاور الآتية: شرح ما يحدث في العالم الآن من تغيرات مناخية و أسبابها، تأثير هذه التغيرات على صحة الإنسان النفسية والجسدية، كيفية التغلب على التغيرات المناخية على مستوى الأفراد و المجتمعات، تفعيل توصيات مؤتمر المناخ كوب ٢٧ و الذى أقيم فى شرم الشيخ.

واستفاضت الندوة في شرح وتوضيح الأهداف العامة والخاصة لنشر الوعي بتغيرات المناخ، وتناولت تعريف التغير المناخي وأسبابه الطبيعية والبشرية وتأثيره على مصر وعلى الصحة العامة للإنسان.

كما تم مناقشة دور تعزيز النظم الصحية وأثره في التصدي لتهديدات التغير المناخي ومدى تأثر القطاع الصحي بتلك التغيرات.

وأفضت الندوة لعدة توصيات مقترحة للتعامل مع التغيرات المناخية منها التخفيف من الانبعاثات والتكيف و التعامل مع الآثار والخسائر وترشيد استهلاك الكهرباء، واستخدام السيارات الكهربية وإعادة تدوير واستخدام النفايات وعمل حملات توعوية مكثفة لرفع درجات التوعية والتأهب ورصد الأمراض الناشئة بالطب الوقائي ومراقبة جودة الماء والهواء والغذاء والرصد البيئي والمعملي لملوثاتهم ومكافحة نواقل الأمراض وتقييم الصحة البيئية وسلامة الغذاء.

ندوة التغيرات المناخية كلية الطب صحة الإنسان جامعة كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

جولة لممثلى 140 شركة سياحة ألمانية بالقاهرة والغردقه استعدادًا لصيف 2023

غدا.. قطع الكهرباء عن مدينة بنها 3 ساعات للصيانة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

اتهامات ضمنية لروسيا.. هل تنجح إسبانيا فى حل لغز الرسائل المفخخة؟

طرح عدد من المناقصات والمزايدات العلنية العامة فى الإسكندرية

الصور الأولى من افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى