«ليكيب» تكشف موعد عودة بنزيما إلى تدريبات ريال مدريد

لا يزال يحوم الغموض حول موعد عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، إلى صفوف الفريق بعد التعافي من الإصابة.

ويعاني كريم بنزيما من إصابة عضلية، حرمته من المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر.

ويتواجد كريم بنزيما حاليًا في جزيرة ريونيون في المحيط الهندي لقضاء إجازة قصيرة، لحين انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2022.

موعد عودة كريم بنزيما إلى تدريبات ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإنه من المتوقع عودة كريم بنزيما إلى تدريبات ريال مدريد في 9 ديسمبر الجاري.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن بنزيما سيعود إلى تدريبات ريال مدريد بمفرده، حتى يبدأ عملية التعافي من إصابته العضلية التي يعاني منها، ومن ثم المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لن يضغط على بنزيما بشأن العودة سريعًا إلى مباريات الفريق المقبلة، تجنبًا لحدوث أي مضاعفات.

ونوّهت الصحيفة الفرنسية، إلى أن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، يأمل عودة بنزيما للمشاركة في مباراة الفريق أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

وبعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2022، يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره بلد الوليد، يوم 30 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، خلف غريمه برشلونة صاحب الصدارة برصيد 37 نقطة، أي بفارق نقطتين فقط.