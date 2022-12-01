الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد إعلان الرئيس إنشاء 30 مدينة.. أسباب لجوء الدولة لمدن الجيل الرابع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن مميزات مدن الجيل الرابع، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي عن إنشاء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع، مؤكدا أنها تعد أحد المخارج الهامة لمواجهة تحدي الزيادة السكانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن تحدي الزيادة السكانية يحتاج لمزيد من التوسع العمراني، ومزيد من المدن التي تستوعب كل تلك الزيادات السكانية.

 - القاهرة كان مخططا لها استيعاب 4 ملايين نسمة وتستوعب حاليا 20 مليونًا

وأضاف أن ما تقوم به مصر في إقامة مدن جديدة، أسهل كثيرا من التعامل مع المدن القائمة، حينما تقبل مصر على تجهيز أي مشروع، يكون أقل تكلفة من تهيئة أوضاع وإصلاح المدن القائمة، لافتا إلى أن مدينة بحجم القاهرة كان مخططا لها استيعاب 4 ملايين نسمة فقط، أصبحت تستوعب الآن ما يزيد على 20 مليون نسمة.

وأوضح أن الزيادة السكانية تكلف أمامها مزيد من الضغط والحمل على البنية الأساسية والمرافق الخدمية، وهو الأمر الذي يدفع الدولة المصرية في إقامة العديد من المدن العمرانية الجديدة.

وتابع أن مواجهة الدولة لأزمة الزيادة السكانية بمثل هذه السياسات، يمنع الحلول الفردية التي من الممكن أن يلجأ لها المواطن وهو ما يزيد من التخبط والعشوائية، التي لا تمثل مكانا غير مخطط ولكن ينتج عنها أيضا مواطن عشوائي في تفكيره وسلوكه ونمط حياته بشكل عام.

مدن الجيل الرابع مميزات الرئيس السيسي 30 مدينة المنصورة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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