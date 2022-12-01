مدن الجيل الرابع.. إسلام رأفت: المنصورة الجديدة ظهير لـ3 محافظات أخرى

تحدث الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، عن مدن الجيل الرابع والتي تعد المنصورة الجديدة ظهيراً لثلاث محافظات أخرى.

المنصورة الجديدة

وأكد رأفت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن المنصورة الجديدة هي إحدى المدن الأربع الكبرى من الجيل الرابع التي بدأ إنشاؤها عام 2014، فيما أصبحت المدينة مكتملة في المرحلة الأولى بعد عمل 8 سنوات تقريبا، وهي تستهدف امتصاص النمو السكاني فهي محور مهم جدا، لتتمركز بين 3 محافظات التي تعاني من التعديات على الأراضي الزراعية وهم: كفر الشيخ والدقهلية ودمياط.

الشمال الشرقي في مصر

وأوضح أن محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط، ليس للمنصورة ظهير صحراوي ولكن ظهيرها هم 3 محافظات، عكس بعض المدن الأخرى كالعاصمة الجديدة والعلمين والجلالة ، وهي المدينة الوحيدة الموجودة بالشمال الشرقي في مصر من مدن الجيل الرابع التي تهتم بالوجهة السياحية كونها تتميز بعمران سياحي مميز.

إهمال توفير الخدمات السياحية في شمال الدلتا

ونوه الأستاذ العمراني، أن شمال الدلتا كانت تعاني الإهمال في توفير الخدمات السياحية الضعيفة من فترات طويلة، وكان يعاني أيضا سكان محافظتي كفر الشيخ ودمياط لأن الخدمات السياحية من نموذج الجيل الرابع كانت مميزة جدا على سبيل المثال ما رأيناه في مدينة المنصورة الجديدة.

مدن الجيل الرابع

وأوضح رأفت، أن مدن الجيل الرابع تتميز بأنها مستدامة وذكية، وعن الذكاء الاصطناعي في أن مراكز التحكم الذكية «العقول الإلكترونية» هي واحدة من 4 مراكز تحكم في مصر الهدف منها تعزيز البنية المعلوماتية في مصر حيث تشهد نقلة نوعية بمجال ميكنة الخدمات وتحويلها إلى خدمات إلكترونية.

الرئيس السيسي يفتتح مدينة وجامعة المنصورة الجديدة

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية «الحصص» في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومتراً.