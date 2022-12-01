مصرع شخص إثر سقوطه من علو بالطالبية

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من علو بمنطقة الطالبية غرب الجيزة.

وتلقى العميد علي عبد الرحمن، رئيس مباحث قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة وفاة دائرة القسم.

انتقل العقيد أحمد الوليلي، مفتش فرقة الطالبية والعمرانية إلى محل البلاغ، وعثر على شخص يبلغ من العمر 40 سنة، يرتدي كامل ملابسه وبه آثار كسور بالجسم ونزيف داخلي نتيجة سقوطه من علو.

التحريات خلُصت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة بالواقعة.