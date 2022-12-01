أسقف هولندا يترأس اجتماع مجمع الكهنة الشهرى

ترأس الأنبا أرساني، أسقف إيبارشية هولندا و المشرف رعويًا على القطاع الهولندي في بلجيكا، اليوم الاجتماع الدوري لمجمع كهنة إيبارشية هولندا الأرثوذكسية.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، وبعد ذلك نيافته اجتمع بكهنة الإيبارشية، وناقش العديد من الموضوعات التي تهم الإيبارشية والخدمات المتعلقة بها، كما أجاب عن الاستفسارات المقدمة من الآباء الكهنة في نواحي الرعاية والخدمة، ومنح أثناء القداس الإلهي بمنح سر المعمودية لأحد أبناء الأسر المصرية المقيمين ببلجيكا.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد المجيد، وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2023.

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعة السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ، ويعد صوم الميلاد المجيد صومًا من أصوام الدرجة الثانية، والذي يسمح فيه بأكل السمك، ماعدا يومي الأربعاء والجمعة.