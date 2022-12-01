لغز يرجع إلى 15 عاما.. هل أجرت ميادة الحناوي عملية تجميل جديدة؟

تصدرت الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي، تريند جوجل، بعد أن تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها ظهرت خلالها وكأنها في مرحلة الشباب، حتى ظن البعض أنها صورة مرسومة أو "فوتوشوب".

واستطاعت الحناوي من خلال صورتها، إبهار الجميع، حيث ظهرت في ريعان شبابها ببشرة مشدودة صافية، الأمر الذي زاد من تساؤلات جمهورها في الوطن العربي عن خضوعها لعمليات تجميل، ولم تخرج إلى الآن لتؤكد أو تنفي الخبر.

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وفي السطور التالية نرصد كيف تعاملت الفنانة ميادة الحناوي مع شائعة إجرائها لعملية تجميل في وقت سابق من العام الجاري وتحديدا في التاسع من أغسطس 2022.

في أغسطس، نفت المطربة السورية ميادة الحناوي خضوعها لعملية تجميل مؤخرا، رغم وجود صور تظهر ذلك، نشرها بالخطأ جراح التجميل اللبناني نادر صعب.

وقالت ميادة، في تصريحات لبرنامج "يلا تريند"، إنها سوف ترد على الصور التي نشرها نادر صعب، وتكشف الحقيقة ولكن بالوقت المناسب، مضيفة: "ما لي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي إطلاقًا، دائمًا بيطلعوا عني شائعات فظيعة، والفنان معرض لأي شيء، ورب العالمين هو اللي بيشفي وهو اللي بياخد الروح، وطلعوا أي شيء عني ما بيهمني".

وعن خضوعها لعمليات تجميل، قالت ميادة الحناوي: "أعوذ بالله لا.. ورحمة ماما ما حصل، أنا اللي فيه ده؛ لأني لا بدخن ولا بشرب حاجة، وبنام بكير، وهرد عن سبب انتشار شائعات عني لكن كل شيء في الوقت المنيح (المناسب)".

وأضافت: "بحبكن من كل قلبي، ولا تصدقوا الشائعات المغرضة، وهرد بالوقت المناسب".

وكان جراح التجميل اللبناني نادر صعب قد نشر في يوليو 2022، بالخطأ عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا تخطيطية لجراحة تجميل تمت بوجه الفنانة السورية ميادة الحناوي، لإخفاء علامات تقدم السن والتجاعيد من وجهها، ظهرت فيها قبل وبعد خضوعها لعمليات شد الوجه والرقبة والجفن العلوي والسفلي وإزالة اللغد، ما جعلها تبدو أصغر بكثير.

وقوبلت صور ميادة الحناوي بموجة عنف شديدة من قبل معجبيها؛ ما اضطر طبيب التجميل لحذف الصور على الفور، ثم أعاد نشرها مع وضع شريط لاصق فوق عينيها لإخفاء ملامح الوجه، ما عرضه للهجوم من جديد.

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الصور قديمة قبل 15 عام

وكان خبير التجميل سامر بريطع كشف حقيقة خضوع الفنانة ميادة الحناوي لعملية تجميل بعد أن نشر طبيب التجميل اللبناني نادر صعب صورا لها بالخطأ قبل وبعد التجميل، وقال سامر بريطع في تصريحات تلفزيونية إن هذه الصورة تعود إلى 15 عاما مضت، حين خضعت ميادة الحناوي بالفعل لعملية تجميل وليس خلال الآونة الأخيرة.