5 عمائر.. شركة مترو الأنفاق تعلن تفاصيل مشروع «لؤلؤة بدر 2» للعاملين

أعلنت الشركة المصرية لأإدارة وتشغيل مرفق مترو الانفاق، عن قيام مجلس إدارة جمعية الإسكان للعاملين بالمترو برئاسة أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامةن والمحاسب محمد عبد المطلب، مدير عام الشئون المالية ونائب رئيس الجمعيةن والمحاسب اشرف طاحونن مدير عام تنفيذي وأمين صندوق الجمعية، والمحاسب شبل ماضى سكرتير الجمعية، بزيارة ميدانية لتفقد مشروع "لؤلؤة بدر ٢" للعاملين بالمترو بمساحة أرض ٢,٢٥ فدان (٩٦٤٥ متر تقريبا)، والمقرر إقامة ٥ عمائر سكنية بها، بواقع ٦ طوابق مقسمة إلى جراج للسيارات أسفل كل عمارة و٢ أسانسير و٤ شقق فى كل دور.

وأوضحت الشركة، أنه تم استلام أرض مشروع (لؤلؤة بدر ٢) رسميا من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢، حيث تم وضع سور حديدى لرسم حدود الأرض ومساحتها، وتم وضع لافتات تحمل اسم جمعية الإسكان بالمترو، وأن مشروع (لؤلؤة بدر ٢) هو كمبوند متكامل الخدمات يتواجد به أمن وحراسة ويضم مولات تجارية ومدارس بالمراحل التعليمية المختلفة ومركز طبى متكامل ومسجد وحدائق عامة وممشى، يذكر أن مجلس الإدارة بالكامل يسعى جاهدا لتحقيق نسبة إنجاز كبيرة حتى الانتهاء من المشروع الذى جاري الانتهاء من الأعمال الاستشارية واستخراج التراخيص اللازمة للبدء فى أعمال الإنشاءات المقرر الانتهاء منها في خلال ثلاث سنوات من تاريخ البدء.