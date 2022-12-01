الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه.. أسباب توسع مصر في بناء مدن جديدة

مدن جديدة
مدن جديدة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مدينة المنصورة الجديدة هي عروس جديدة على البحر المتوسط، لافتا إلى أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء العديد من المدن الجديدة خلال السنوات الماضية.

وعن أهمية التوسع في إنشاء المدن الجديدة، أضاف خلال حوار مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنها ترجع إلى زيادة عدد سكان مصر في 2050، إلى 200 مليون نسمة، وهو ما يمثل ضعف السكان، في الوقت الذي يعيش فيه المواطن المصري على نحو 10% من مساحة مصر.

وتابع: "كم كبير من البشر يعيشون في حيز ضيق ما يجعل الأمر غير منطقي وغير مقبول، لذا كان من الواجب أن تتخذ الدولة المصرية قرار بضرورة التوسع في البناء العمراني لاستيعاب تلك الزيادة السكانية المطردة بشكل سريع".

وواصل أن المسؤولية مشتركة بين المواطن في تنظيم النسل وترشيده، وبين دور الدولة في استيعاب الزيادات السكانية، من خلال 30 مدينة جديدة، ربما تصل تكلفتها إلى تريليون جنيه مصري.

وأكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن المدن الجديدة المستهدف بنائها تستوعب حوالي 30 مليون نسمة، لافتا إلى أن الدولة اهتمت إلى التوزيع الجغرافي العادل للمدن الجديدة، مايضمن تخفيف الأعباء والأحمال عن العاصمة وأيضا يمتص ويستوعب الزيادة السكانية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومتراً.

مدينة المنصورة الجديدة زيادة عدد سكان مصر 30 مدينة جديدة تريليون جنيه مصري التوزيع الجغرافي العادل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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