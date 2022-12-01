جامعة سوهاج تشارك فى الندوة التثقيفية الثالثة لطلاب جامعات الصعيد

شاركت جامعة سوهاج في الندوة التثقيفية الثالثة لطلاب جامعات الصعيد، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان "تنمية الوعي والولاء ومجابهة الشائعات"، وذلك بفرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بمضمون الندوة الذي يسهم في بناء وعي وتثقيف الطلاب وطنيًا وتنمية ولائهم وتسليحهم لمجابهة الشائعات بفكر قوي وشخصية متوازنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة المعلومات الخاطئة والشائعات المغرضة، والتي تهدف إلي هدم الدولة، مؤكدًا أن شباب الجامعات هم حملة لواء التنمية والتطور والاستقرار في المستقبل، وبناء وعيهم وإدراكهم لما يحاك ضد مصر هو وسيلتنا للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأوضح "عبدالخالق" أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم تنفيذ خطة مبادرة (تصدوا معنا) داخل الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للأنشطة الطلابية.

- الندوة تهدف إلى بناء جيل قوي مخلص لبلاده

فيما قال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذه الندوة في نسختها الثالثة تهدف إلي بناء جيل قوي مخلص لبلاده، وتوعية الطلاب لما يحدث من مؤامرات ضد استقرار مصر هو واجب على كل مسئول، والجامعة تحرص دائمًا على تنمية مدارك طلابها على كل الأصعدة، فهذا جزء من مسئوليتها المجتمعية تجاه طلابها.

وأوضح صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أنه شارك وفد من الجامعة من طلاب ومشرفين للمشاركة في فعاليات الندوة، مشيرًا إلى أنه شارك بالندوة جامعات سوهاج، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان والوادي الجديد.



فيما قالت الدكتورة انتصار أبوالدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، إنه خلال فعاليات الندوة التثقيفية، تمت مناقشة عدة موضوعات على مدار ثلاثة أيام تضمنت التعريف بدوائر الأمن القومي المختلفة ومحاولات اختراقها، أهمية توعية الشباب وتعريفهم بالحقائق والمعلومات الصحيحة للتصدي للشائعات المغرضة، وكذلك حروب الجيل الرابع، والشائعات وارتباطها بوسائل الإعلام والنشر وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب التعريف بأنواع العمليات النفسية والحروب النفسية والفرق بينها زمنيًا وأهدافها، وآثارها المدمرة وكيفية التصدي لها.