الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يعطي إشارة البدء لانطلاق سباق النيل الأول للدراجات

السباق
السباق

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إشارة البدء لانطلاق سباق النيل الأول للدراجات والذي يقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر الجاري، للمنافسة فى 5 مراحل وسط مشاركة 41 متسابق من 6 دول هى مصر وكينيا وبوروندي وأوغندا وإريتريا والجزائر. 

وحضر بدء انطلاق السباق الدكتور محمد وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري، والاتحاد الإفريقي للدراجات، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وأيضًا اللواء أشرف فؤاد، السكرتير العام للمحافظة، بجانب ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد. 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم إعطاء توجيهات لمختلف الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات، واستثمار الإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز، مع تحقيق التكامل والتكاتف بين كافة الجهات لظهور هذا الحدث المهم بالشكل الراقي والمبهر بما يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لأسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية من خلال. 

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الإتحاد المصرى للدراجات لإنجاح هذا الحدث، وخاصة أن الإتحاد الإفريقى للدراجات قد أسند تنظيم أول سباق لحوض النيل إلى جمهورية مصر العربية حيث وافق مجلس إدارة الإتحاد على تنظيم وإقامة هذا الحدث الرياضى الكبير على أرض أسوان الساحرة الخلابة لتفردها بالمقومات المتعددة من الآثار الخالدة والتنوع فى المنتج السياحى على صفحة نهر نيلنا العظيم. 

من جانبه، أوضح ناصر سليم، أن هذا الحدث شهد حضور متميز للعديد من الشخصيات الرياضية، ليتم نقله عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بما يساهم بدوره في تنشيط الحركة السياحية، ويعمل على إطلاع الدول المشاركة على عظمة وتاريخ الحضارة المصرية. 

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان تقدم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاح هذا الحدث، وغيره من الأحداث الدولية الرياضية التى تشهدها زهرة الجنوب خلال الفترة الحالية، والتي كان أخرها بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة. 

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أسو إشارة البدء الحركة السياحية الحدث الرياضي تنشيط الحركة السياحية سباق النيل الأول للدراجات محافظ أسوان

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