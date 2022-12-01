الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

رئيس الوزراء يتابع نتائج مشاركة «الثقافة» فى «حياة كريمة» بـ7 محافظات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج مشاركة وزارة الثقافة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، في تقرير تلقاه من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وثمن رئيس الوزراء الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في الوصول بالخدمات الثقافية المتنوعة إلى شرائح أكبر بالمحافظات، بما يحقق هدف زيادة الوعي وبناء الإنسان المصري، وهو أحد المستهدفات من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت وزيرة الثقافة، أن التقرير تناول جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في 7 محافظات، هي: كفرالشيخ، والغربية، والشرقية، والأقصر، وقنا، والبحيرة، والمنوفية، خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 27 أكتوبر 2022، لافتة إلى أنه جهد مشترك مع كل من وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمحافظات، ومؤسسة حياة كريمة، والمجتمع المدني.

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الأنشطة تضمنت تنفيذ 163 فعالية بمحافظة كفرالشيخ استفاد منها نحو 20 ألف مواطن، و179 نشاطًا ثقافيًا بمحافظة الغربية، استفاد منها نحو 16.4 ألف مواطن، من جميع الشرائح العمرية والاجتماعية، تضمنت إقامة عدد من الورش الفنية والأدبية والفكرية، من بينها ورش لصناعة الحُلِي والاكسسوارات، والنسيج، والتطريز، والسجاد اليدوي، والخيامية، إلى جانب عقد عروض موسيقية للأطفال والشباب والكبار، بالإضافة إلى أنشطة لاكتشاف المواهب، وعدد من المحاضرات، والأمسيات الشعرية، والعروض الفنية، واللقاءات التوعوية.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن المحافظات الـ7 المشار إليها بالتقرير، شهدت مشاركة واسعة من "البيت الفني للمسرح"، حيث تم تنفيذ 26 ليلة عرض مسرحي عالجت قضايا اجتماعية، في قالب ترفيهي جاذب، وذلك في إطار مشروع المواجهة والتجوال، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، وتم تنفيذ تلك الليالي المسرحية في 25 قرية بـ6 محافظات، هي: الشرقية، الأقصر، قنا، البحيرة، الغربية، المنوفية، واستفاد منها نحو 52 ألف مواطن.
 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء م شاركة وزارة الثقافة حياة كريمه زيادة الوعي وبناء الإنسان المصري

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