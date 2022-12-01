الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلب 21 ألف طن.. بورصة السلع تعلن نتائج الجلسة الثانية لتداول القمح

البورصة السلعية
البورصة السلعية

تعلن البورصة المصرية للسلع أنه تم انتهاء الجلسة الثانية للبورصة المصرية للسلع بنجاح، أمس الأربعاء، مع استمرار الطرح الثاني على التوالي لسلعة القمح الروسي المستورد.

وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 10 آلاف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع وقد تم تنفيذ 17 عملية شراء بالفعل.

وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 31 طلب بإجمالي كمية قدرها 21116.72 طن بنسبة زيادة قدرها 111.17 ٪؜ من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9766.67 جنيه مصري.

يأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع ‏وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً، ‏وحرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار ‏الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلي.

وفي ذات السياق، تعقد البورصة المصرية للسلع ثالث جلساتها يوم الأحد 4 ديسمبر في تمام الساعة الثانية ظهرا.

استقرار اسعار الثانية ظهرا الهيئة العامة للسلع التموينية التموين والتجارة الداخلية البورصة المصرية للسلع البورصة المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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