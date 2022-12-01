اليوم.. «بتروتريد» تبدأ استقبال قراءة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر

تستقبل شركة «بتروتريد» احدي شركات قطاع البترول، اليوم الخميس وحتى 20 ديسمبر، قراءة عداد الغاز الطبيعي للوحدات إلكترونياً.

ويأتي هذا حرصا من الشركة على تيسير الخدمات المُقدَّمة بهدف راحة عملاء الشركة مُستخدمي الغاز الطبيعي و توفيراً لوقتهم و جهدهم.

وأتاحت الشركة تطبيقًا يتيح للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بواسطة كاميرا الهاتف المحمول، تسهيلًا على المواطنين، والذي يقوم بقراءة العدادات ونقل القراءة مباشرة لقاعدة بيانات العملاء ومعرفة قيمة الفاتورة.

- 14 طريقة للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونيًا

ويأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، في تعميم "التحول الرقمي" في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأتاحت الشركة 14 طريقة لمستهلكي الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونيًا لمواكبة التوسع غير المسبوق الذي يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي.

وكانت شركة بتروتريد، قد طبعت الملصقات الخاصة بالعداد مسبق الدفع يوضح أهم إشعارات العداد ومعنى كل إشعار وكيفية التعامل معها و سيتم توزيعها على المشتركين الجدد لمساعدتهم في التعرف على كيفية التعامل مع العداد .

كما يحتوي الملصق الجديد على رمز الاستجابة السريعة (QR CODE) الذي يمكن للعميل من خلاله الدخول على صفحة المعلومات الكاملة عن إشعارات العداد، و سيتم توزيع الملصقات الجديدة على العملاء الجدد في جميع أنحاء الجمهورية عبر شركتي بتروتريد و مودرن جاز، حيث سيتم توزيعه داخل القاهره الكبرى من خلال بتروتريد وفي الأقاليم من خلال شركة مودرن جاز، و شركة بتروتريد للعملاء الجدد في الأقاليم .