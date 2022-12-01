الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النقض تنظر طعن جمال اللبان على حبسه 15 سنة لاتهامه بالكسب غير المشروع

جريدة الدستور

تعقد محكمة النقض اليوم الخميس جلسة لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من جمال اللبان المدير السابق لإدارة التوريدات بمجلس الدولة، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.

كانت قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، بالسجن المشدد 15 سنة لجمال الدين اللبان وإلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيهًا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.

وكشفت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع فقد حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.

محكمة النقض جمال اللبان كسب غير مشروع

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