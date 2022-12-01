اليوم.. نظر طعن شقيق بطرس غالى فى اتهامه بتهريب الآثار

تستكمل محكمة النقض، اليوم الخميس، نظر طعن رءوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة، في واقعة اتهامه بتهريب الآثار إلى أوروبا.

وكانت توصلت التحقيقات في القضية إلى أن المتهمين نفذوا عملية تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات عن أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية، منها 151 تمثالًا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبان صغيران من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وتلك القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.