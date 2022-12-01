الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى يصل إلى المنصورة الجديدة إيذانًا بافتتاحها

جريدة الدستور

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مدينة المنصورة الجديدة، إيذانًا بافتتاحها.

معلومات عن مدينة المنصورة الجديدة

وتأتي مدينة المنصورة الجديدة في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية .

مدينة المنصورة الجديدة تعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي.

مدينة المنصورة الجديدة تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلو مترًا.

يبلغ إجمالي مساحة مدينة المنصورة الجديدة «درة الدلتا» 7200 فدان.

تستوعب مدينة المنصورة الجديدة حوالي 700 ألف نسمة.

يجري تنفيذ مدينة المنصورة الجديدة على 4 مراحل متتالية.

تضم مدينة المنصورة الجديدة مشروعات سكنية تتناسب مع جميع فئات المجتمع.

تضم مدينة المنصورة الجديدة مشروعات الإسكان الاجتماعي من خلال 58 عمارة سكنية بإجمالي 1392 وحدة سكنية.

تضم مشروع سكن مصر الموجه للطبقة المتوسطة من خلال 196 عمارة بإجمالي 4704 وحدات سكنية.

تضم مشروع جنة مصر «الإسكان الفاخر» من خلال 468 عمارة بإجمالي 11232 وحدة سكنية.

تضم مشروع الفيلات بعدد 1149 فيلا إجمالي 2103 وحدات تغطي جميع أنواع الفيلات ومساحات مختلفة متصلة ومنفصلة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المنصورة الجديدة فتتاحها الرئيس السيسي الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

انخفاض سعر برميل النفط الكويتى لـ83.78 دولار

«تعليم مطروح» يوضح الفئات المسموح لها التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية

كيف يمكن أن يؤثر التحول من الاتصال الحي إلى الاتصال الشفوي في تفاعلاتنا مع التكنولوجيا؟

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير 9 مشروعات بـ2.6 مليار جنيه فى الغربية

مصرع أجنبيين وإصابة 5 إثر تصادم «ميكروباص ونقل ثقيل» في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى