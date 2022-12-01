الرئيس السيسى يصل إلى المنصورة الجديدة إيذانًا بافتتاحها

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مدينة المنصورة الجديدة، إيذانًا بافتتاحها.

معلومات عن مدينة المنصورة الجديدة

وتأتي مدينة المنصورة الجديدة في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية .

مدينة المنصورة الجديدة تعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي.

مدينة المنصورة الجديدة تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلو مترًا.

يبلغ إجمالي مساحة مدينة المنصورة الجديدة «درة الدلتا» 7200 فدان.

تستوعب مدينة المنصورة الجديدة حوالي 700 ألف نسمة.

يجري تنفيذ مدينة المنصورة الجديدة على 4 مراحل متتالية.

تضم مدينة المنصورة الجديدة مشروعات سكنية تتناسب مع جميع فئات المجتمع.

تضم مدينة المنصورة الجديدة مشروعات الإسكان الاجتماعي من خلال 58 عمارة سكنية بإجمالي 1392 وحدة سكنية.

تضم مشروع سكن مصر الموجه للطبقة المتوسطة من خلال 196 عمارة بإجمالي 4704 وحدات سكنية.

تضم مشروع جنة مصر «الإسكان الفاخر» من خلال 468 عمارة بإجمالي 11232 وحدة سكنية.

تضم مشروع الفيلات بعدد 1149 فيلا إجمالي 2103 وحدات تغطي جميع أنواع الفيلات ومساحات مختلفة متصلة ومنفصلة.