إصابة شخصين في تصادم دراجتين بخاريتين بالقليوبية

شهد الطريق الزراعي "بنها - القاهرة"، إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام مدخل قرية "دندنا" التابعة لمدينة طوخ بالطريق الزراعي بمحافظة القليوبية وتم نقلل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام مدخل قرية دندنا بطريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام بمنطقة مدينة طوخ.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بنها العام وتم تجنيب الدرجتين المتسببين في الحادث على جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.