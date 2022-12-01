مصرع شخصين وإصابة 13 في تصادم سيارة نقل بميكروباص بطريق السويس

لقي شخصين مصرعهما وأصيب نحو 13 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص، اليوم الخميس، بكمين 109 طريق السويس - القاهرة.

تلقى اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة رقم ع و ط 7581 مع سيارة ميكروباص رقم ط س س 1598 طريق مصر السويس داخل كمين الكيلو 109 اتجاه السويس.

على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالسويس بالدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى السويس العام.

وتابع الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس إجراءات تسكين المصابين في الأقسام الطبية ورفع حالة الطوارئ واستدعاء الأطقم الطبية للتعامل مع الحادث.

وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس، إنه تم رفع حالة الطوارئ داخل المستشفى العام واستدعاء جميع الأطباء من كافة التخصصات المختلفة لعلاج المصابين.