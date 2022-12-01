الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انخفاض سعر برميل النفط الكويتى لـ83.78 دولار

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 97 سنتًا ليبلغ 83.78 دولار في تداولات يوم أمس، مقابل 84.75 دولار في تداولات يوم أول من أمس.

وتشهد الأسواق تقلبات قبيل اجتماع مجموعة «أوبك بلس» مطلع الأسبوع المقبل، وفي ظل بوادر على أن مجموعة الدول السبع ستفرض سقفًا على أسعار النفط الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.40 دولار لتبلغ 85.43 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.35 دولار لتبلغ 80.55 دولار.

مؤسسة البترول الكويتية النفط الكويتي برميل النفط الكويتي 84 75 دولار أسعار النفط الروسي النفط الروسي أوبك بلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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