الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير 9 مشروعات بـ2.6 مليار جنيه فى الغربية

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لمناقشة ومتابعة معدلات الإنجاز للمشروعات الصحية الجاري تنفيذها، والوقوف على أي تحديات قد تواجه سير العمل بجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة، بحضور الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على خريطة المشروعات الصحية الجاري تنفيذها وتطويرها ورفع كفاءتها، والتى تبلغ 9 مشروعات تشمل مستشفيات (رمد المحلة، طنطا العام، السنطة المركزي، الحميات والجهاز الهضمي بطنطا، حميات المحلة، محلة مرحوم، حميات زفتى، حميات كفر الزيات، مشروع إنشاء مبنى أورام طنطا الجديد)، بتكلفة تبلغ 2.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تطوير بنك الدم ومركز تجميع البلازما بطنطا.

وأضاف أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالإنشاءات الجديدة ورفع الكفاءة، موجهًا بضرورة تجهيز هذه المنشآت بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، وفقًا لمعايير الجودة الخاصة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك لتقديم خدمة طبية ذات جودة للمرضى.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الصحية بالمحافظة وفقًا لجداول زمنية محددة، ووفقًا لأولويات واحتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة، وأماكنها الجغرافية، موضحًا أن الوزير حرص على الاطمئنان على شبكات الصرف الصحي، والمياه والكهرباء، مشددًا على ضرورة إجراء الصيانات الدورية لهذه الشبكات لضمان استمرارية العمل بكفاءة.

ولفت إلى أن الوزير خلال لقائه بمحافظ الغربية، راجع خطة القوة البشرية من الفرق الطبية سواء للأطباء وأطقم التمريض بكافة وحدات ومراكز ومستشفيات المحافظة، مؤكدًا أن الجانبين، أشارا إلى أهمية إعداد تقارير دورية عن مدى توافر الأطقم الطبية من كافة التخصصات بالمنشآت الطبية الجارى تنفيذها بالمحافظة.

من جانبه، وجه محافظ الغربية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لجهوده المبذولة التي ساهمت في الارتقاء بالقطاع الصحي سواء بمحافظة الغربية أو على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع المشروعات الصحية، وتسخير إمكانيات المحافظة لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه سير العمل بمشروعات التطوير ورفع الكفاءة.

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