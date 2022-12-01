رئيس مدينة الواسطى ببنى سويف يتابع أعمال توسعة المدرسة الابتدائية المشتركة

زار حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الخميس، مدرسة الواسطى الابتدائية المشتركة بشارع الإبراهيمية، لمتابعة أعمال التوسعات بها، حيث تم البدء في إنشاء جناح جديد على مساحة 500 م٢، سيتكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، مؤكدًا على تنفيذ توجيهات المحافظ بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، ودخولها الخدمة.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم هذا العام إنشاء مدارس جديدة وإجراء أعمال إحلال وتجديد وتوسعة وتعلية لعدد من المدارس بالمركز، وتم دخولها الخدمة في بداية العام الدراسي، لتستوعب أكبر عدد من الطلاب سعيًا لتخفيض كثافة الفصول، والارتقاء بالعملية التعليمية.

كما أشرف رئيس المدينة على تنفيذ حملة إزالة مكبرة لكل الإشغالات استهدفت امتداد شارع طراد النيل وشوارع زاوية المصلوب حتى مدخل قرية الديابية ومنطقة السويقة ومنطقة مسجد أحمد أبوبكر ومسجد الحمام بالزاوية، والتي تم خلالها إزالة عدة أكشاك مخالفة، و43 "تندة" ومظلة حديدية مخالفة وأكثر من 50 من البروزات المتنوعة مصاطب وسلالم ودرج منزلق وأرصفة منازل مخالفة وأشجار ونخيل غير مثمر تعيق حركة المرور، وعدد كبير من الإشغالات الأخرى، التي من شأنها إعاقة أعمال الرصف، وكذلك كل الإشغالات التي لا تتوافق والمظهر الحضاري، شارك في الحملة شريف يس نائب رئيس المدينة، والتنفيذيون بإدارة التراخيص والإشغالات والحملة الميكانيكية.

وتم تنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمدينة والقرى، والتي أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية تضمنت عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وعدم وجود سجل تجاري، كما تم تحرير محضر لأحد المسئولين عن مخبز، للتصرف في 2 جوال دقيق مدعم ومحاضر أخرى بالمخابز شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجين.