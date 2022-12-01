أوكرانيا تتهم روسيا.. هجوم إلكترونى يستهدف موقع الفاتيكان على الإنترنت

أعلن المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي، عن تعذر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للفاتيكان مساء الأربعاء بسبب "محاولات غير عادية للوصول إليه"، في هجوم إلكتروني على الأرجح نسبه سفير أوكرانيا إلى روسيا.

وقال ماتيو بروني، مدير الإدارة الإعلامية للفاتيكان لوكالة "فرانس برس"، إن "التحقيقات الفنية جارية (في نهاية اليوم) بسبب محاولات غير عادية للوصول إلى الموقع".

وكان عدد كبير من المواقع الإلكترونية التابعة للفاتيكان متوقفة، مساء الأربعاء، وكذلك الموقع الرسمي الرئيسي "فاتيكان. فا" (vatican.va).

وجاء هذا الهجوم المرجح غداة رد فعل حاد من جانب روسيا التي أعربت عن سخطها بعد تصريحات للبابا فرانسيس حول الدور المفترض للأقليات العرقية الروسية في النزاع في أوكرانيا.

وفي مقابلة نشرتها المجلة اليسوعية الأمريكية "أمريكا"، الإثنين، تحدث البابا عن "الوحشية" التي تواجهها أوكرانيا في الهجوم الروسي، مشيرًا خصوصًا إلى الشيشانيين والبورياتيين.

وكتب سفير أوكرانيا في الفاتيكان، أندري يوراش، في تغريدة على "تويتر": "الإرهابيون الروس يطالون اليوم مواقع دولة الفاتيكان، أصبح الوصول إلى العديد من صفحات الإنترنت الخاصة ببنى عدة للكنيسة الرومانية غير ممكن".

وأضاف أن "القراصنة الروس يظهرون مرة أخرى الوجه الحقيقي للسياسة الروسية"، معتبرًا أنه "رد على التصريحات الأخيرة" للبابا فرنسيس.

- الكرملين يرحب بإعلان الفاتيكان التوسط لحل أزمة أوكرانيا

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، رحب الكرملين بإعلان الفاتيكان التوسط لحل أزمة أوكرانيا وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز".

وأعلن البابا فرنسيس، أن الفاتيكان مستعد لفعل أى شيء ممكن للتوسط وإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ودعا في تصريحات لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، جميع الأطراف إلى عدم الاستسلام.

وتابع البابا فرنسيس: يجب على الجميع الالتزام بنزع سلاح القلوب، بدءًا من قلوبهم، ثم نزع فتيل العنف ونزع سلاحه، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن الصحيفة الإيطالية اليوم.

وقال البابا فرنسيس: "يجب علينا جميعًا أن نكون مسالمين، الرغبة في السلام، وليس مجرد هدنة قد تؤدي فقط إلى إعادة التسلح، السلام الحقيقي الذي هو ثمرة الحوار".