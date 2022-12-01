الزمالك يسعى لتحقيق الفوز الثانى على المصرى فى 6 أيام

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز الثاني على المصري خلال 6 أيام عندما يلتقي الفريقان في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز.

الزمالك يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقط من الفوز على سموحة وسيراميكا كليوباترا بنتيجة واحدة 2- صفر والتعادل مع إنبي 1-1 وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الثالث، كما فاز على المصري بهدف يوم السبت الماضي في ربع نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي وكان الفوز الأول بعد الهزيمة أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري والتعادل مع انبي في الدوري .

وسيخوض الزمالك المباراة بنفس التشكيل الذي خاض مباراة السبت الماضي في ظل استمرار غياب 11 لاعبا، هم: محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح وزكريا الوردي ونبيل عماد دونجا وإبراهيم نداي وشيكابالا وسامسون أكينولا وسيف الجزيري ويوسف حسن والجديد هو عودة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لقيادة التدريبات بعد سفره للبرتغال لحضور جنازة نجل زوجته.

قائمة الزمالك لمباراة المصري

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبد المجيد ومصفى الزناري وحمزة المثلوثي ومحمد طارق وعبد الله جمعة وحاتم سكر وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وإمام عاشور ومحمد خضري ويوسف إبراهيم أوباما وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" ومصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

في المقابل جمع المصري 4 نقاط من ثلاث مباريات بالفوز على انبي والتعادل مع بيراميدز والهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع مع طلائع الجيش ويسعى الفريق للثأر لهزيمته أمام الزمالك في كأس مصر ومصالحة جماهيره وتحسين مركزه في جدول الدوري لذلك سيقوم إيهاب جلال المدير الفني بإعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم ومحمد عبد اللطيف جريندو للتشكيل الأساسي واللعب بجوار مروان حمدي في الخط الهجومي.

ويدير المباراة أمين عمر ويساعده هاني عبد الفتاح ومحمد محمود لطفي ومعهم جلال أحمد حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وهاني خيري مساعد حكم فيديو .