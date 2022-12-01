أول تعليق من ميسى بعد تأهل الأرجنتين إلى ثمن نهائى المونديال

أعرب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن سعادته الشديدة بعد تأهل فريقه إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقاد ميسي منتخب التانجو للفوز على بولندا بهدفين نظيفين في ختام دور المجموعات.

وقال ميسي، في تصريحات عقب المباراة: "شعرت بالغضب الشديد عقب إهدار ركلة الجزاء ولكن الفريق صار أقوى بعد هذا الخطأ، كنا نعلم أنه بمجرد أن نسجل الهدف الأول سيتغير الأمر".

وأضاف: "المباراة الماضية أعطتنا الكثير من راحة البال وخرجنا من الملعب مؤمنين أنه يتعين علينا الفوز".

وواصل حديثه: "مباراة أستراليا ستكون صعبة للغاية وأي فريق يمكنه الفوز على أي فريق، كل شيء متساوٍ للغاية وعلينا الاستعداد للمباراة بأفضل طريقة ممكنة".

وأتم تصريحاته: "يجب أن نتحلى بالهدوء ونتعامل مع كل مباراة تلو الأخرى، الآن تبدأ كأس عالم أخرى ونأمل أن نواصل الحفاظ على ما فعلناه اليوم".