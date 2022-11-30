الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«إعلام الأزهر» يستضيف ورشة عمل حول قواعد الكتابة الصحفية (صور)

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

نظم قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر، بالتعاون مع “طلاب من أجل مصر”، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تحت عنوان "قواعد تحرير الأخبار لمواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك بقاعة المناقشات بكلية الإعلام.

حاضر في الورشة محمود أبوطالب، وبحضور الدكتور رضا أمين عبد الواجد، عميد الكلية، والدكتور أحمد زارع، وكيل الكلية الأسبق، والدكتور سامح شراقي، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، وعدد كبير من الطلاب والطالبات من مختلف كليات جامعة الأزهر.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏تحتوي على النص '‏علام الاء كلية FACULTY OF MASS COMMUNICATION‏'‏‏

وفي بداية الورشة، أعرب “أبو طالب” عن فخره بالانتماء لجامعة الأزهر العريقة، التي قدمت للعالم أعلام في جميع المجالات، مُشددًا على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية خاصة التي تنمي المواهب وتدعم القدرات التي توفرها الجامعة.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص يقفون‏، و‏أشخاص يجلسون‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

وتناول “أبو طالب”، أسس كتابة الخبر الصحفي، والسبل التي توفر للكاتب القدرة على إثارة القارئ وإفادته  بالمعلومة من الخبر الذي ينشره، وشرح عناصر ومكونات الخبر الصحفي.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٨‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

وأوضح كيفية استخراج عنوان صحفي من الخبر، وأنواع العناوين الصحفية، وكيفية استخدام الأرقام داخل الموضوعات الصحفية.

وفي ختام الورشة، كرم الدكتور رضا أمين، محمود أبو طالب، لجهوده وأنشطته المتميزة الخدمية طلاب جامعة الأزهر، موجها رسالة للطلاب بضرورة تنمية كل طالب لمهارته العملية ليجمع بين التفوق الأكاديمي والعملي ليكون خير سفير لكليته وجامعته.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

وبدوره شدد الدكتور أحمد زارع، على الطلاب ضرورة اكتساب الفرص والأنشطة المقدمة لهم في كلية الإعلام من خلال الورش التعليمية والدورات التدريبية، باعتبارها أهم دعائم وأسس منظومة التي تسهم في تنمية الشباب ثقافيًا وفنيًا واجتماعيًا وتأهل الإعلامي لسوق العمل.

كلية الإعلام جامعة الأزهر طلاب من أجل مصر مواقع التواصل الاجتماعي الصحفي المتخصص في الشأن الديني كليات جامعة الأزهر

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