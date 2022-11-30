الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نجلة الفنانة ماجدة تكشف كواليس تبرعها بمقتنيات والدتها لحملة «لن يضيع»

الفنانة غادة نافع
الفنانة غادة نافع

كشفت الفنانة غادة نافع، نجلة الفنانة الكبيرة ماجدة، عن سبب استجابتها لحملة "لن يضيع" وتبرعها بتراث والدتها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء: "أقمنا متحفًا لوالدتي وهي على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن الفن رسالة مهمة لتوصيل شيء معين، وأنه من حق أبنائها أن يعرفوا مقتنيات الفنانين، مشيدة بحملة "لن يضيع" للحفاظ على تراث الفنانين، مشيرة إلى أنها مبادرة عظيمة.

وتابعت: "أتمنى أن تكون هناك غرفة لكل فنان لجمع مقتنياته بها، مؤكدًة أن لديها ألبومات صور كثيرة لوالدتها، وأن الأخيرة من هواة الفن وليس المجوهرات".
 

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