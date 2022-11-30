حازم حسنى يفوز بعضوية المكتب التنفيذى بالاتحاد الدولى للرماية

نجح اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية في الفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية في الانتخابات التى أجريت صباح اليوم بشرم الشيخ.

وتستضيف مصر خلال الفترة الحالية اجتماعات الاتحاد الدولي للرماية والذي تم خلاله إجراء الانتخابات على منصب الرئيس، حيث فاز الإيطالي لوسيانو روسي، برئاسة الاتحاد الدولى بعد الحصول على نسبة أصوات الإيطالي 51.71% بينما حصل منافسه الروسي فلاديمير ليسين على عدد نسبة أصوات 48.29‎%‎ بعد حضور 263 من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولى.

وشهدت اجتماعات الاتحاد الدولي للرماية في مصر مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالبطولات الدولية خلال الفترة القادمة، ومناقشة تطوير اللعبة في العالم وموقف كل قارة من تنظيم البطولات وتطوير الرماية.

كان الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني قد أكد في وقت سابق أن اجتماعات الاتحاد الدولي التي تعقد في شرم الشيخ ناجحة وجميع الوفود الحاضرة اشادت بحسن الاستقبال والتنظيم المميز.

منافسات قوية في اليوم الثاني من بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية

كانت انطلقت اليوم الأربعاء، منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية على ميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارة الجديدة خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل.