غزل المحلة يهزم الاتحاد السكندري بهدفين ويتصدر الدوري

حقق فريق غزل المحلة الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وتعتبر هزيمة اليوم هي الأولى لفريق الاتحاد السكندري، بعد انطلاقته المميزة التي انتصر فيها بـ3 مباريات متتالية.

ونجح باولن فوافي في تسجيل هدف غزل المحلة الأول في الدقيقة 31 بعد تمريرة عرضية رائعة من محمد جابر لحظة خروج الحارس قبل أن يضعها فوافي في الشباك.

ونجح أحمد الشيخ في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وأهدر لاعبو الاتحاد السكندري العديد من الفرص السهلة طوال المباراة، وتم إلغاء هدف سجله مابولولو بداعي التسلل.

وارتفع رصيد غزل المحلة بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط في الصدارة بجدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 9 نقاط، حصدها من ثلاث مباريات خاضها قبل قبل توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية، ليأتي في المركز الثالث.

