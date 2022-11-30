رئيس جامعة بنها يهنئ كلية الطب بتجديد الاعتماد الأكاديمي

هنأ الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والطلاب ، بمناسبة تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتجديد اعتماد كلية الطب من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكداً ان تجديد الاعتماد يؤكد وصول الكلية إلى مستوى الجودة فى التعليم والبحث العلمي ويعد تكليلًا للجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وحرصهم على الحفاظ علي اعتماد الكلية.

أكد سوسه أن إدارة الجامعة حققت نتائج ملموسة في ملف قطاع الجودة والاعتماد على مستوى الكليات، موجهًا الشكر لخبراء مركز ضمان الجودة بالجامعة الذين قدموا الدعم الفني للكلية خلال الفترة الماضية.

من جانبها وجه الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم فى توفير الاحتياجات اللازمة للكلية لتجديد اعتمادها بعد أن استوفت كافة المعايير الأكاديمية.

فى السياق، أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها عن بدء مكاتب رعاية الشباب بكليات الجامعة اليوم الخميس في استقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023.

وأكد الدكتور جمال سوسه أن الجامعة وكلياتها استعدت استعداداً كاملاً لإجراء الانتخابات الطلابية في نزاهة وشفافية كاملة ، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمتابعة سير الانتخابات بمراحلها المختلفة ، كما تم تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.

دعا رئيس الجامعة أبنائه الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة في انتخابات الاتحادات الطلابية باعتبارها حدث يتعلم من خلاله الطلاب الديمقراطية، وكيف يختارون من يمثلهم بالجامعة، بإرادة حرة وفى حيادية كاملة ، مشيرا أننا فى جامعة بنها نهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية وتعويد الطلاب على المناخ الديمقراطى القائم على الممارسة الفعلية للأنشطة والانتخابات الطلابية ، الأمر الذي ينمي الفكر الإيجابي الصحيح للطلاب داخل الجامعة ،والذى ينعكس بدوره على المجتمع بكافة مستوياته ضمانا لتحقيق الاستقرار والأمان الأجتماعى.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه تم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بدأ من اليوم، ومن المقرر إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الأول من ديسمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر.

وأشار الى أنه جولة الإعادة ستقام يوم 5 ديسمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 8 ديسمبر.