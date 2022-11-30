الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فتح تحقيق فى فرنسا بحق نائب مقرب من نتنياهو

ماكرون
ماكرون

فتح تحقيق في فرنسا بحق النائب الفرنسي ميير حبيب المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة "اختلاس أموال عامة"؛ حسبما علم الأربعاء من مكتب المدعي العام في باريس.
تم الثلاثاء تفتيش مكتب النائب في الجمعية الوطنية المقرب من كتلة الجمهوريين (معارضة يمينية) من الدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين في الخارج - والتي تضم بشكل خاص إسرائيل واليونان وإيطاليا - حسبما ذكر المصدر نفسه مؤكدًا معلومات نشرتها قناة BFMTV التليفزيونية.
وعهد بالتحقيق إلى المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في نوفمبر 2021، بحسب نيابة باريس.
ووفقًا للقناة التليفزيونية يشتبه المحققون في حصول مخالفات في رواتب معاونيه البرلمانيين والتحقيق مرتبط ببلاغ صدر عن مكتب معالجة الاستخبارات والعمل ضد الدوائر المالية السرية Tracfin.
وكان ميير حبيب عضوًا في تكتل اتحاد الديمقراطيين والمستقلين (معارضة من اليمين الوسط) في المجلس التشريعي السابق.
ولم يرد النائب حتى الآن على اتصالات وكالة فرانس برس.

فرنسا ميير حبيب بنيامين نتنياهو نتنياهو باريس

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