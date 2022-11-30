الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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خالد الجندى: كل آيات القرآن الكريم تؤكد أن النبى أعلى درجات الكون

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم وصف الرسول بأنه بشر في قوله: "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ"، ولكن كل آيات القرآن الكريم تؤكد أن النبي أعلى درجات الكون.

النبي مثل الناس في الصفات البشرية 

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc": "أن النبي عليه السلام مثل كل الناس في الصفات البشرية، ولكنه ليس مثلهم في الصفات النبوية، وكشف عن الفارق بين قوله تعالى "لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ"، وقوله تعالى "تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ"، مؤكدًا أن الفارق بينهما بسيط وهو أن هناك صفات مشتركة تجمع بين الرسل وهي الإيمان بالله، ولكن من حيث التفاضل هناك رسل أفضل من رسل وأعلم وأقرب إلى الله منهم.

وأشار إلى أن كل الملائكة خلقت من نور ولكن سيدنا جبريل يختلف في قربه منهم إلى الله.

خالد الجندي أعلى درجات الكون القرآن الكريم الصفات البشرية الناس

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