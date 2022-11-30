«خطة النواب»: 6.6% معدل نمو النشاط الاقتصادى المصرى العام الماضى

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن النشاط الاقتصادي المصري العام الماضي حقق معدل نمو بلغ 6.6% بالرغم من تدهور الوضع العالمي الاقتصادي آنذاك.

نمو الاقتصاد المصري

وأكد الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الاقتصاد المصري بجميع أنشطته بخير، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط توقعت أن معدل النمو الاقتصادي هذا العام سوف يفوق الـ5.5% في ظل الأزمات الحالية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية.

مراجعة معدلات النمو

وأضاف في حديثه أن وزارة التخطيط تقوم بمراجعة معدلات النمو باستمرار بدقة عالية، كما أن البنك الدولي يراجع مؤشرات النمو للدول الأعضاء كل 3 سنوات، ولهذا مؤشرات الاقتصاد المصري تشير جميعها إلى صمود وتقدم النمو الاقتصادي المصري بالرغم من تحديات العالم المتتالية.