الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كييف تأمر بتشديد الإجراءات الأمنية لكل سفاراتها بعد الرسالة المفخخة فى مقر بعثتها بمدريد

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

أمرت أوكرانيا، مساء الأربعاء، "بتشديد الإجراءات الأمنية" لكل سفاراتها بعد إصابة "موظفة" في بعثتها في مدريد بجروح طفيفة عندما انفجرت رسالة مفخخة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولنكو على تويتر: "أمر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بتعزيز أمن كل السفارات الأوكرانية. كما دعا السلطات الإسبانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم".

وأُصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة في وقت سابق الأربعاء، بانفجار داخل السفارة فيما كانت تتعامل مع رسالة، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية.

وأوضح هذا المصدر في رسالة أن الشرطة الوطنية أبلغت قرابة الساعة 13.00 (12.00 بتوقيت غرينتش).

 وأضاف: "أن هذا الموظف أصيب بإصابة طفيفة وتوجه بنفسه إلى المستشفى"، لتلقي العلاج، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر: "إن الشرطة الوطنية فتحت تحقيقًا تشارك فيه الشرطة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. 

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول السفارة الواقعة في منطقة سكنية قريبة من المدرسة الفرنسية في مدريد.

مستجدات الحرب

من جهة أخرى، شهدت الحرب الروسية الأوكرانية، تقدم الجيش الروسي على جبهات القتال، حيث "حررت" القوات المسلحة الروسية مدينة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء مقتطفات منه اليوم الأربعاء: "نتيجة للأعمال العسكرية للقوات الروسية، تم تحرير مدينة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالكامل من وحدات القوات الأوكرانية" بالإضافة إلى ذلك، يواصل الجيش الروسي هجومه الناجح في اتجاه مدينة فوديانوي.

وأعلنت وزارة الدفاع اليوم أيضًا، عن تحرير بيلوجوروفكا وبيرشي ترافنيا في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب نوفوستي.

وفي وقت سابق، تحدث القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين، عن نجاحات القوات الروسية في محور أوجليدار، ووفقًا له، يمكن توقع تحرير المدينة قريبًا.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الروسي أصبح قريبًا من السيطرة على مدينة أرتيموفسك، بينما يدور القتال داخل مدينة مارينكا.

الخارجية الاوكرانية تشديد الإجراءات الأمنية سفارة كييف بمدريد رسالة مفخخة إصابة موظفة

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وائل لطفي

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