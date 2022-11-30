الأنبا كيرلس يترأس قداس الشكر بكنيسة تورنتو

ترأس الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأمريكا وكندا، قداس الشكر، بكنيسة العائلة المقدسة، بتورنتو.

جاء ذلك بمشاركة القمص فادي سعدي، راعي الكنيسة، حيث رحب الأب الراعي لنيافة المطران، الذي عبر عن سعادته البالغة بتواجده وسط شعب الرعية، مؤكدًا لهم صلاته القلبية لأجلهم.

وفي سياق آخر، زار الأنبا كيرلس كنيسة سيدة لبنان المارونية، بتورنتو، بحضور القمص فادي سعدي، حيث تقابل مع الأب وليد الخوري، راعي الكنيسة، في لقاء ودي، حيث تمت مناقشة بعض الأمور المختلفة.

وتقابل أيضًا مع أسر مدينة أوكفيل، بتورنتو، بمشاركة القمص فادي سعدي، في لقاء رعوي، تفقد من خلاله صاحب النيافة كافة احتياجاتهم، التحديات التي تواجههم.