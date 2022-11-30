الحبس 3 سنوات للمتسببين في وفاة الطفلة «هنا» غرقًا بالعاشر

قررت محكمة جنح العاشر من رمضان بالشرقية، برئاسة المستشار محمد الدرديري، اليوم الأربعاء، حبس المدرب والمساعدين في واقعة وفاة الطفلة “هنا”، التي توفيت غرقًا في حمام سباحة بنادي رياضي، 3 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الهلال الأخضر بالعاشر من رمضان، بوصول الطفلة هنا وائل ياسر، 8 سنوات، مُقيمة في مدينة العاشر من رمضان، جثة هامدة.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الطفلة أثناء حضورها تدريب للسباحة في نادي رياضي بالعاشر من رمضان.

وتبين من المعاينة الأولية للجثة من جانب مفتش الصحة حدوث الوفاة جراء إسفكسيا الغرق، وعدم ملاحظة ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم في قسم شرطة أول العاشر من رمضان وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.