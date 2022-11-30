الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لقاء جماهيري حاشد بـ «الصفيحة» فى سوهاج.. إشادة واسعة بمشروعات «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

لقاء جماهيري حاشد شهدته قرية الصفيحة، فى خامس جلسات الحوار المجتمعي بقرى مراكز المرحلة الثانية بسوهاج فى مركزي أخميم وطهطا، للاستماع لآراء الأهالي ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

حضر ما يزيد عن ثلاثة آلاف مواطن من أهالي قرى الصفيحه، الصوالح، الشيخ رحومه، نزالي داود، نزله عماره، حاجر مشطا، الجريدات، الشيخ مسعود.

وقال محمد السيد أحد المواطنين، إن حياة كريمة ساعدت في تغيير شامل بالبنية التحتية، ما ساهم فى تعزيز وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لقاطنى هذه القرى بصورة كبيرة فى مختلف القطاعات، مؤكدا أن أن اللقاء الجماهيري يساعد علي تقديم مقترحات وتنفيذها في وقت قصير.

 وأشاد عدد كبير من الأهالي بالمبادرة، موجهين الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة فى هذا الصدد، وما تشهده قراهم من تطوير فى مختلف القطاعات خاصة البنية التحتية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى،التى انعكست بالإيجاب على حياتهم. 

 وحدد الأهالي خلال اللقاء احتياجاتهم في مختلف القطاعات والمشروعات التي يأملون في تنفيذها، ومن أهمها الصرف الصحي، رصف الطرق، الاتصالات، الغاز الطبيعي، وتحسين جودة مياه الشرب، وتطوير مراكز الشباب، وإنشاء مجمعات خدمية، ووحدات الإسعاف ".

 

تهدف المبادرة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني، الاستثمار في تنمية الإنسان، سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى.

أحد المواطنين احتياجات أهالى القرى البنية التحتية والصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

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