الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بدرة: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أهمية مبادرة "ابدأ"، في زيادة الصادرات ودعم المنتج المحلي، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تحظى على مكانة تنافسية بين دول العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن إطلاق عدة مشروعات اقتصادية ساهم في إصلاح هيكل الأوضاع الاقتصادية في مصر، كما ساهم في مزيد من مرونة اكتسبها النظام الاقتصادي جعلته يستطيع مقاومة كل هذه التحديات العالمية.

وأضاف أن اهتمام الدولة المصرية بإطلاق العديد من المبادرات، كان جليا من خلال المبادرة الأبرز وهي "ابدأ"، والتي ساهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وذلك اهتماما من الرئيس السيسي بتوفيق أوضاع رجال الصناعة في مصر والمستثمرين.

وأوضح أن الدولة المصرية تستوعب وتحتوي الموقف الاقتصادي العالمي بأزماته وتبعاته، ودائما يجرى اجتماعات بصفة دورية بين الجهاز التنفيذي والحكومة، للوقوف على حركة التغيرات العالمية سواء كان في أسواق البترول أو سلاسل الإمداد، او لمتابعة جائحة كورونا، أو زيادة  القدرة التنافسية.

وتابع أن كل دولة من دول العالم كان تأثرها مختلفا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، حسب إمكاناتها وقدراتها الاقتصادية، لافتا إلى أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ما كانت الدولة المصرية تستطيع مواجهة كل هذه التحديات الاقتصادية.

ابدأ الدولة المصرية الأزمة الاقتصادية العالمية برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحديات الاقتصادية

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