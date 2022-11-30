الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس محكمة الاستئناف: النيابة الإدارية تدعم حقوق المرأة

محكمة
محكمة

أكد المستشار سناء خليل، رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، دور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مجال دعم حقوق المرأة، وحظر التمييز ضدها.

جاء ذلك خلال عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، التدريب التفاعلي لعدد من أعضاء النيابة الإدارية، حول «دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل». 

وتابع أن كافة مؤسسات الدولة تتضافر جهودها من أجل مكافحة كافة أشكال التمييز، وأن التدريب الحالي يأتي بالتزامن مع الجهود الدولية خلال فترة الـ ١٦ يومًا لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة. 
 

يحاضر في التدريب نخبة من المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل والنيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة، وسوف يتضمن جوانب متعددة تشمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والبعد الدولي والقانوني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجهود وزارة العدل في مناهضة العنف ضد المرأة، ودور الطب الشرعي ومهارات التحقيق وتطبيقات عملية في مثل تلك النوعية من القضايا.

رئيس محكمة الاستئناف حظر التمييز النيابة الإدارية حقوق المرأة مركز التدريب القضائي جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل

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