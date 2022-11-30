الإسكندرية: 9 دورات تدريبية متنوعة خلال ديسمبر لرفع كفاءة العاملين

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ بتكثيف الدورات التدريبية لموظفي الديوان والأحياء والجهات التابعة لرفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين، وإعداد وتأهيل كوادر بشرية في المجالات المختلفة وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المواطنين، وتقديم الخدمة بشكل أفضل، وذلك من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية المختلفة والمتخصصة بمركز التدريب الخاص بالمحافظة، وفي ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها أوضحت المهندسة أيمان الخولي، مدير مركز الإسكندرية للتدريب بالمحافظة، أن الخطة التدريبية خلال شهر ديسمبر 2022 تشمل 9 دورات تدريبية متنوعة بواقع 212 ساعة تدريبية، وهي (دورة القوانين المنظمة لعمل المراكز التكنولوجية - دورة حقوق الإنسان - ورشة عمل "توطيد العلاقات الاسرية ضمن مبادرة الأزهر "تأهيل المقبلين على الزواج" – دورة الحجز الإداري بين الواقع العملي والعلمي- تنمية مهارات العاملين بإدارات المخازن– دورة Microsoft Excel Specialist – دورة تنمية مهارات العاملين بإدارات التعاقدات – دورة إعداد كوادر قيادية الجزء الأول- أساسيات الحاسب الآلي).

يأتي ذلك في ضوء الاهتمام بتطوير منظومة التدريب على مستوي العاملين بالمحافظة والأحياء والمديريات التابعة لها، وتنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية بمختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والقطاعات الأكثر تأثرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بما يؤثر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق آخر تنظم المحافظة دورات تعليمية لمحو الأمية تحت شعار "دواوين حكومية بلا أمية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن محو الأمية وتعليم الكبار هدف من أهداف التنمية المستدامة لمصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الأمية ليست هجائية فقط، لأن أبسط أنماط الأمية هي القراءة والكتابة، حيث يتوسع مفهوم الأمية ليشمل الأمية الثقافية والتكنولوجية والعقائدية وغيرها، وقد عانت مصر لسنوات طوال نتيجة الأمية بكل أنماطها والتي أنتجت فكر متجمد وعقائد خاطئة.

وقال الشريف إن القيادة السياسية خلال السنوات الثمان الماضية وضعت خططا واضحة واتخذت خطوات جادة للإصلاح الكلى والشامل علي كل المستويات للارتقاء بحياة الإنسان المصري والدفع بالدولة إلى الأمام، مضيفا أن المحافظة في إطار هذا التوجه تستهدف تقليل نسبة الأمية ورفع كفاءة العنصر البشرى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أن نصبح محافظة بلا أمية.