الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بذكريات لا حصر لها.. كواليس رحلة إيفانكا ترامب الساحرة في مصر

إيفانكا ترامب في
إيفانكا ترامب في مصر

شوهدت إيفانكا ترامب وهي تغادر ميامي بعد أيام قليلة من عودتها إلى الولايات المتحدة من رحلة فخمة إلى الشرق الأوسط مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة، حيث شجعوا فريق كرة القدم الأمريكي في كأس العالم بعد أن صنعت ذكريات "لا حصر لها" في مصر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم التقاط صورة لابنة الرئيس السابق دونالد ترامب وهي تصل إلى مطار ميامي الدولي صباح الثلاثاء للحاق برحلة إلى نورث كارولينا، حيث كانت تستعد لزيارة منظمة غير ربحية تسمى Ripe Revival من أجل المساعدة في توزيع المنتجات المحلية ومنتجات الألبان.

رحلة عائلية ساحرة في الشرق الأوسط

وأضافت أن رحلة إيفانكا إلى نورث كارولينا بعد أيام قليلة من عودتها إلى الوطن من رحلة عائلية إلى الشرق الأوسط، حيث بدأت العطلة في مصر والتي كشفت فيها عن سحر أرض الفراعنة التي خطفت قلبها مع ابنائها وزوجها جاريد كوشنر، وبدأت الرحلة بجولة قصيرة في أهرامات الجيزة اكتشفت فيها روعة مصر وآثارها، ثم توجهت إلى الأقصر في اليوم التالي.

وأشارت إلى أن إيفانكا نشرت الكثير من الصور من رحلتها إلى مصر، وخاصة الأقصر التي قالت عنها إنها أقدم المدن المأهولة في العالم حيث قامت بجولة في معبد الأقصر الواقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، ووقفت العائلة أمام تمثال للإله آمون عند المدخل، وعندما دخلوا للمعيد التقطت إيفانكا صورة لابنها الأصغر، ثيودور، وهو يقف بجوار بعض الأعمال الفنية القديمة داخل المعبد.

وأوضحت أنه بعد الانتهاء من الجولة، انغمست العائلة في الثقافة خارج المعبد، وتم تصويرها وهي تقفز فرحًا مع ابنها ثيودور على طول طريق الكباش، في وقت لاحق من اليوم، استمتعوا ببعض الوقت الجيد معًا في رحلة خاصة بالقارب، وتوجهت الأسرة بعد ذلك إلى قطر لمشاهدة كأس العالم، وقضوا عيد الشكر في المدرجات  حيث حضروا أربع مباريات معًا.

وتم رصدهم لأول مرة في المباراة الافتتاحية للبرازيل أمام صربيا يوم الخميس، والتي فازت فيها الأولى 2-0. ثم شجعوا كريستيانو رونالدو عندما فاز فريقه البرتغالي على غانا 3-2، وشاهدوا يوم الجمعة تعادل الولايات المتحدة 0-0 مع إنجلترا، منافستها المجموعة الثانية، وفي اليوم التالي شهدوا فوز فرنسا المثير 2-1 على الدنمارك، بعد المباراة، التقيا بنجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ، الذي وقع على بعض الهدايا التذكارية والتقاط الصور معهم.

مصر ايفانكا ترامب الساحرة رحلة ذكريات لا حصر لها كرة القدم قطر

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