الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«سيدتي الجميلة» تقود أحمد السقا لتصدر محركات البحث

مسرحية سيدتي الجميلة
مسرحية سيدتي الجميلة

أثار بوستر دعائي نشره المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنظار رواد التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، يتضمن الإعلان عن مسرحية جديدة تحمل عنوان "سيدتي الجميلة"، ومن المقرر أن تعرض في موسم الرياض، والتي يقود بطولتها الفنان المصري أحمد السقا، بعد غياب طويل عن المسرح دام لـ 19 عامًا.

"الدستور" رصدت في السطور التالية، مدى التفاعل الذي حظى به البوستر الدعائي للمسرحية، عبر منصات التواصل الاجتماعي من مختلف محافظات مصر، بعد الإعلان عن إقامة مسرحية "سيدتي الجميلة"، من خلال استخدام أداة "جوجل تريند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول البوستر.

وبحسب الأداة المستخدمة، اتضح أن معدل البحث ارتفع، صباح اليوم، من الساعة التاسعة صباحًا بنسبة 60%، ليصل إلى نسبة 100% في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وذلك بعد التفاعل الضخم الذي تسبب فيه رواد التواصل الاجتماعي عبر المنصات الإلكترونية المختلفة (فيسبوك - تويتر - إنستجرام).


وكانت أكثر المحافظات التي بحثت عن البوستر الدعائي لمسرحية "سيدتي الجميلة" عبر منصات التواصل الاجتماعي، هي محافظة بني سويف بنسبة 100%، وتليها محافظة الفيوم بنسبة 70%، ثم محافظة الغربية بنسبة 30%، والجيزة بنسبة 4%. 


تفاعل واسع

وبحسب أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل، صباح اليوم، أنه تم نشر 100 تغريدة بشكل متواصل عبر موقع "تويتر"، وشاركها 94 مغردًا، بينما كان بلغ الأشخاص المتفاعلين مع المنشورات نحو 7 مليون و500 ألف مغردًا. 

وتم التغريد من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 45%، ومن خلال أجهزة الآيفون بنسبة 27%، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 15%.

سيدتي الجميلة أحمد السقا مسرحية تركى ال الشيخ موسم الرياض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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