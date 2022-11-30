الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهم بخطف فتاة والتعدي عليها بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه بخطف طفلة بطريق التحايل والتعدى عليها، بمدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع، ومحمد سامى بده، وأمانة سر حسن عبد المجيد، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 9733 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوحماد، عندما أحالت النيابة العامة بجنوب الزقازيق الكلية، "محمد م ع م" 24 عاما مقيم دائرة مركز أبوحماد، لمحكمة جنايات الزقازيق، لقيامه بخطف بالتحايل المجنى عليها الطفلة "ب" بأن قام بابعادها عن ذويها وقطع الصلة بينهم وبينها عن طريق استعماله الطرق الاحتيالية التى من شأنها إيهام الفتاة بالزواج وقام باصطحابها داخل حظيرة مواشى وتعدى عليها.

توصلت تحريات مباحث أبوحماد برئاسة المقدم إسلام عواد، لصحة الواقعة وتم تحديد المتهم وتقديمه للنيابة العامة التى إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محافظة الشرقية خطف طفلة مدينة أبوحماد شاب معاقبة محكمة جنايات الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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