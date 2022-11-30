أسعار زيت الطعام اليوم في السوق المحلي والعالمي

ارتفعت أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، في السوق المحلي، ليحقق سعر طن زيت الأولين 47,500 جنيه للطن الواحد.

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

ارتفعت أسعار زيت الذرة الخام في السوق المحلي بمقدار 1000 جنيه، ليبلغ 35,000 جنيه للطن ،وانتعشت أسعار زيت الذرة المكرر بمقدار 1000 جنيه، عند سعر 44,000 جنيه للطن، وزادت أسعار زيت الصويا المكرر بمقدار 2000 جنيه، وبلغ سعر الطن 48,000 جنيه ،وصعدت أسعار زيت عباد الشمس المكرر بمقدار 1000 جنيه وبلغ سعر الطن 43,000 جنيه ،وحقق سعر طن زيت الأولين ارتفاعًا عند 47,500 جنيه للطن، بصعود قدره 500 جنيه.

سعر زيت الطعام للمستهلك

استقر سعر زيت الذرة حجم «1 لتر» عند 40 جنيهًا، كما ظل سعر زيت عباد الشمس حجم «800 مل» عند 44 جنيهًا دون تغيير، وسجل سعر زيت ذرة حجم «800 مل» نحو 30.5 جنيه.

أسعار الزيت العالمية

زيت النخيل

ارتفعت عقود زيت النخيل الآجلة الماليزي، اليوم الأربعاء، ويتجه العقد لتحقيق مكاسب شهرية ثانية على التوالي بفضل الصادرات القوية.

وقفز عقد ديسمبر لتداول زيت النخيل بمقدار 5 دولارات، وبلغ 997.5 دولار للطن عند إغلاق الجلسة الصباحية اليوم، وعلى مدار الشهر ارتفع العقد بنسبة 3.9%.

زيت الأولين

ارتفعت عقود زيت الأولين الماليزي الآجلة، اليوم الأربعاء، متتبعة أسعار زيت النخيل، ويتجه العقد لتحقيق مكاسب شهرية ثانية على التوالي بفضل الصادرات القوية.

وقفزت عقد ديسمبر لتداول زيت الأولين بمقدار 5 دولارات، وبلغ 1007.5 دولار للطن عند إغلاق الجلسة الصباحية اليوم، وعلى مدار الشهر ارتفع العقد بنسبة 3.9%.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، عن تعاقدها لاستيراد 65750 طن زيت منها 35 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و30750 طن زيت عباد خام مستورد.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.