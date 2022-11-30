الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

احتفال ايبارشية سوهاج بترقية مطرانها نيافة الأنبا باخوم

كنيسة
كنيسة

احتفلت إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة أمس الأول، بنيافة الأنبا باخوم مطران الإيبارشية بمناسبة نواله رتبة "مطران" بيد قداسة البابا تواضروس الثاني الأسبوع الماضي.

وأقيم الاحتفال في كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة سوهاج (مقر المطرانية) وتضمن عرض كشفي تلاه دخول نيافته إلى الكنيسة مقر الاحتفال، يتقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون ألحان الفرح، ثم ألقيت عدة كلمات وأفلام وثائقية عن عمل الله من خلال نيافته في كافة كنائس الايبارشية، واختتم الحفل بكلمة نيافة الأنبا باخوم حوت ثلاث نقاط هي: تشكرات، ذكريات، تعهدات.

وفي السياق ذاته، زار نيافته للتهنئة مساء أمس نيافة الأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية، كما زاره اليوم بمقر المطرانية نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان، وبرفقته وفد من كهنة الإيبارشية.

ختام دورة التدبير الكنسي لإيبارشيات الصعيد الأعلى بنقادة

وعلى صعيد أخر اختتم يوم السبت الماضي أعمال الدورة التدريبية الاقليمية في التدبير الكنسي لإيبارشيات جنوب الصعيد التي تولاها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD) بدير رئيس الملائكة ميخائيل بنقادة، في ضيافة نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص.

شارك في الدورة، التي استمرت أربعة أيام، ٦٢ من الآباء الكهنة، وأمناء الخدمة وأعضاء لجان الكنائس من إيبارشيات نقادة وقوص، الأقصر وإسنا وأرمنت، أسوان.

وناقشت الجلسة الختامية للتدريب أفكار مشروعات التخرج التي قدمها المتدربون والتي تمحورت حول تطبيق مبادئ وأساليب التدبير الكنسي، وآليات التدبير الحكيم والعمل المؤسسي في الخدمة الكنسية، وذلك في من خلال ما تدربوا عليه في الدورة.

قام بالتدريب عدد من الخدام ذوي الخبرات في المجالات الإدارية المختلفة بقيادة عميد المعهد د.مجدي لطيف السندي

جدير بالذكر أن هذه هي الدورة التدريبية الاقليمية الرابعة التي يقدمها المعهد خلال هذا العام ٢٠٢٢ حيث سبقها دورات مماثلة لإيبارشيات شمال الصعيد في أسيوط، ومنطقة الدلتا في ابيار بإيبارشية طنطا.

وتأتي هذه الدورات استجابة لتوصيات السمينار الثامن للمجمع المقدس في نوفمبر ٢٠٢١.

كنيسة الشهيد مارجرجس لبابا تواضروس الثاني لبابا تواضروس كنائس الايبارشية مقر المطرانية مطران الايبارشية نيافة الأنبا باخوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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