تعرف على سعر إطلالة محمد صلاح في جلسة تصويره الجديدة

أصبح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح الملقب بالفرعون المصري، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهر في جلسة تصوير خرافية وأنيقة لصالح مجلة.

ظهر محمد صلاح في الصور ببدلة أنيقة والتي تحمل عناصر المشاركة بين العلامتين التجاريتين العالميتين جوتشي وأديداس.

كانت الإطلالة جذابة وكلاسيكية للغاية، ربما تجعلك تشعر للوهلة الأولى أنك تعود لسنوات مرت عليك، حيث كان ذلك النوع من البدل المخططة هو المنتشر والسائد سواء كان في مصر أو دول العالم على اختلاف الأشكال والتصميمات.

سعرالإطلالة وصل لأكثر من ١٩٠ ألف جنيه حوالي 192 ألف و408 ألف جنيها، فوفقا لموقع Gucci الجاكيت وصل سعره 63.397 ألف جنيه، أما رابطة العنق وصل سعرها 11.411 ألف جنيه، والحقيبة سعرها 63.144 ألف جنيه، والبنطلون 54.456 ألف جنيه.

ظهر محمد صلاح ببدلة باللون البني بنطلونها مقلم، وقميص لبني وربطة عنق سوداء، كما حمل تصميم البدلة بعض الخطوط البيضاء الطويلة من ناحية الأكمام، كما ظهر وهو يحمل في يده حقيبة جوتشي الشهيرة لكنها كانت كبيرة الحجم، ولا يجب أن ننسى تسريحة الشعر المعتادة للفرعون المصري التي تكمل جاذبيته.



تفاعل العديد من محبي محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة الجريئة والكلاسيكية ما بين إعجابهم بوصول نجمهم لكبرى الماركات العالمية، والبعض الآخر قال إنها ليست أنيقة ولا تناسب العصر الحالي.

وكان قد حصل محمد صلاح نجم منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا الودية والتي حسمها الفراعنة بهدفين مقابل هدف، حيث فاز منتخب مصر على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، سجلهما مصطفى محمد، ومحمود حسن تريزيجيه.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح حصد جائزة أفضل لاعب في العالم جلوب سوكر بتصويت الجماهير على منصة "تيك توك.